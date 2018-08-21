أدى اللوء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك مع أهالي مدينة بورفؤاد بساحة المسجد الكبير، وسط أجواء احتفالية كبيرة شهدتها المدينة، رافقه اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من الأجهزة الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لجموع المصلين ولأبناء بورسعيد، داعيًا الله أن يعود العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وأن يحفظها من كل سوء، وعقب إنتهاء الصلاة إلتقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة والأحياء تعمل علي مدار 24 ساعة.

وتحولت المنطقة المحيطة بساحة الصلاة لكرنفال شعبي وأطلق الأهالي البالونات من أعلى العمارات التي تشتهر بها مدينة بورفؤاد لتكتسي سماء المدينة بالمنظر الجمالي الحضاري.