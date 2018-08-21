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«العيد فرحة» مهرجان احتفالات في شوارع مصر

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رئيس وزراء اليونان يعلن استعادة بلاده زمام أمورها بعد صفقة الإنقاذ

رئيس وزراء اليونان يعلن استعادة بلاده زمام أمورها بعد صفقة الإنقاذ

"أمن الجيزة": ضبط 200 فرش حشيش قبل توزيعها في العيد

"أمن الجيزة": ضبط 200 فرش حشيش قبل توزيعها في العيد

بالصور| مستقبل وطن بأسيوط يوزع الهدايا على المواطنين عقب صلاة العيد

بالصور| مستقبل وطن بأسيوط يوزع الهدايا على المواطنين عقب صلاة العيد

استطلاع: 90% من الخبراء يعتقدون أن رسوم ترامب تضر بالاقتصاد الأمريكي‎

استطلاع: 90% من الخبراء يعتقدون أن رسوم ترامب تضر بالاقتصاد الأمريكي‎

محافظ أسيوط يؤدي صلاة العيد بأرض الملاعب ويتناول الإفطار مع قوات الأمن

محافظ أسيوط يؤدي صلاة العيد بأرض الملاعب ويتناول الإفطار مع قوات الأمن

"التنمية المحلية": استخراج بطاقات الرقم القومي لـ59492 سيدة ببني سويف

"التنمية المحلية": استخراج بطاقات الرقم القومي لـ59492 سيدة ببني سويف

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"المالية": ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين

"المالية": ندرس إصدار عملة معدنية فئة جنيهين

«لحمة العيد» تُعمّر بيوت الفقراء: بنشوفها من السنة للسنة

«لحمة العيد» تُعمّر بيوت الفقراء: بنشوفها من السنة للسنة

12 مسرحية.. عيدية «البيت الفنى» للجمهور و«مسرح مصر» يفتتح موسمه الرابع

12 مسرحية.. عيدية «البيت الفنى» للجمهور و«مسرح مصر» يفتتح موسمه الرابع

جَزّارة بالـ«بكالوريوس»: سيبى الساطور اللى فى إيدك يا رشا

جَزّارة بالـ«بكالوريوس»: سيبى الساطور اللى فى إيدك يا رشا

بالصور| مهرجان رقص على أنغام "الدي جي" في المهندسين احتفالا بالعيد

بالصور| مهرجان رقص على أنغام "الدي جي" في المهندسين احتفالا بالعيد

«التظلم» يتوج «يُمنى» بلقب «أولى علمى علوم» على مستوى الجمهورية

«التظلم» يتوج «يُمنى» بلقب «أولى علمى علوم» على مستوى الجمهورية

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