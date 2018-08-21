لقي سائق و4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وكانوا في طريقهم لمطار القاهرة قاصدين السفر إلى دولة البحرين، وأصيب اثنان آخرين "ضابط وابنته" في حادث تصادم وقع أول يوم العيد، بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع 5 من أسرة واحدة من مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، كانوا في طريقهم لمطار القاهرة للسفر لدولة البحرين، حيث اصطدمت السيارة التي تقلهم بأخرى ملاكي بطريق الجيش، في زمام دائرة مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة وإصابة اثنين أخرين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث برئاسة العقيد أحمد عبد القادر، نائب مأمور مركز ملوي، وأشارت التحريات الأولية تحت إشراف المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي، أن الحادث قدري، بسبب تصادم سيارة ثمن تقل 6 أفراد من أسرة واحدة مع سيارة ملاكي تقل شخص واحد، والمتوفين هم: سلمى محمود كامل عبد الحميد 4 سنوات، ووالدتها داليا أحمد عمر عبد الحافظ 30 عامًا، ووالدها محمود كامل عبد الحميد محمد 40 عامًا مدرس، محمود عبد الحفيظ محمد 35 عامًا سائق السيارة الثمن، ووليد أحمد عمر عبد الحافظ 35 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة ونقلت الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب قائد السيارة الملاكي نقيب طبيب "حسين. ع. ع" 31 عامًا بمديرية أمن الوادي الجديد، وكذا الطفلة براءة محمود كامل 3 سنوات، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج وحالتهما متوسطة.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته، أن سبب وفاة الـ5، وجود كسور بالجمجمة، وعظام الوجه ونزيف بالمخ، وفشل حاد في التنفس وكسور بالضلوع ونزيف داخلي بالبطن والحوض، وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة والجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة لبندر المنيا التحقيقات وسؤال الأهلية وشهود العيان تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة.