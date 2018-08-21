قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد صباح اليوم مشروع إنشاء الميناء الغربي الجديد برأس التين، بإجمالي أطوال أرصفة 1500 متر، والذي تنفذه القوات البحرية، وكذلك تفقد هنجر بناء الوحدات البحرية.