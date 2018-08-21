قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة سوف يقوم بتوزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في إطار جولاته الميدانية.

وتابع: تم تجهيز نحو 15 ألف شهادة أمان لتوزيعها تباعا، ويبدأ ذلك بمحافظة المنوفية بتوزيع 1150 شهادة على العمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمحافظة بحضور مدير المديرية عفيفي محمد عفيفي، ويتوالى التوزيع في باقي المديريات.

وأكد الوزير، أن اهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعي وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأكد الوزير أن تحقيق رعاية شاملة للعمالة غير المنتظمة أمرا ليس سهلاً إلا أننا نعمل عليه وسنتمكن من تحقيقه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.