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«العيد فرحة» مهرجان احتفالات في شوارع مصر

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مواطنون يقضون العيد في "صنعاء كفر الشيخ": "فرحة أكتر.. سعر أقل"

مواطنون يقضون العيد في "صنعاء كفر الشيخ": "فرحة أكتر.. سعر أقل"

3 أشقاء يقتلون سائق "توك توك" بسبب خلافات قديمة بينهم في كفر الشيخ

3 أشقاء يقتلون سائق "توك توك" بسبب خلافات قديمة بينهم في كفر الشيخ

فتح مجازر كفر الشيخ وتوزيع لحوم 55 رأس ماشية على المحتاجين

فتح مجازر كفر الشيخ وتوزيع لحوم 55 رأس ماشية على المحتاجين

من "الألماني" إلى "الديزل": 8 أفلام صنعت محمد رمضان

من "الألماني" إلى "الديزل": 8 أفلام صنعت محمد رمضان

بالصور| بطقوس بدوية.. "عروس" ترتدي ساري يثير دهشة أطفال حديقة "صنعاء"

بالصور| بطقوس بدوية.. "عروس" ترتدي ساري يثير دهشة أطفال حديقة "صنعاء"

بالفيديو| العيد زمان على الإذاعة تمثيليات وبرامج ضحك: قول أنا فرحان

بالفيديو| العيد زمان على الإذاعة تمثيليات وبرامج ضحك: قول أنا فرحان

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بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة

بالصور| مراحل إنتاج الجنيهات المعدنية في مصلحة سك العملة

أبرزها روسيا وبلجيكا.. 6 دول تعيق ذبح الأضاحي في العيد

أبرزها روسيا وبلجيكا.. 6 دول تعيق ذبح الأضاحي في العيد

بالفيديو| تطور سعر الخروف في مصر.. من 10 جنيهات لـ8 آلاف جنيه

بالفيديو| تطور سعر الخروف في مصر.. من 10 جنيهات لـ8 آلاف جنيه

14 نصيحة طبية تقدمها وزارة الصحة السعودية لـ"ضيوف الرحمن"

14 نصيحة طبية تقدمها وزارة الصحة السعودية لـ"ضيوف الرحمن"

بالصور| مختل عقليا يخطف ساطورا من جزار ويقتل زوجة شقيقه في كفر الشيخ

بالصور| مختل عقليا يخطف ساطورا من جزار ويقتل زوجة شقيقه في كفر الشيخ

بالفيديو| بين البساطة والرسمية.. طقوس رؤساء مصر في الاحتفال بالعيد

بالفيديو| بين البساطة والرسمية.. طقوس رؤساء مصر في الاحتفال بالعيد

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