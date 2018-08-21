يستكمل ملايين الحجاج اليوم شعائر الحج، ورصدت" الوطن" حالة الطقس اليوم بمكة والمدينة للحجاج، وفق الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية:

مكة المكرمة

العظمى 44، والصغرى 32

المدينة المنورة

العظمى 43، والصغرى 33