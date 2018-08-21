تناول اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، الإفطار مع مجندي قوات الأمن، وذلك نائباً عن اللواء فريد مصطفى مدير الأمن والذي يؤدي فريضة الحج، كما حرص المحافظ على تهنئة المجندين، مقدماً لهم التهنئة بعيد الأضحى، داعياً الله أن يحفظهم، فيما أعرب الضباط والمجندون عن سعادتهم، مؤكدين أنهم مستعدون للتضحية بأنفسهم فداء للوطن.

جاء ذلك بحضور اللواء ناضر رشاد نائب مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، المهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ووكلاء الوزارات، وسط الآلاف من الأهالي.

وأدى المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية، صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد الاستاد، وسط تواجد أمني مكثف من قوات الشرطة تعاونها عدداً من أفراد القوات المسلحة للحفاظ على سلامة المواطنين وعائلاتهم، وحرص المحافظ ونائب مدير الأمن على مصافحة الأهالي والأطفال وتوزيع الحلوى عليهم.

وجهزت مديرية أوقاف كفر الشيخ، 359 ساحة لأداء صلاة العيد بكافة مراكز وقرى المحافظة.