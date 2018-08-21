تبادل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، التهاني بعيد الأضحى المبارك، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال استقباله العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الكنيسة، لتلقي التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن بينهم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ، ودير القديسة دميانة والبراري، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري.

كما استقبل المحافظ، عددا من وكلاء الوزرات ومساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وشباب المحافظة، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك، بالاستاد الرياضي، وسط الآلاف من المصلين، مقدما التهنئة لأبناء محافظ كفرالشيخ.