تكثف قوات مباحث مركز دمياط جهودها لضبط متهمة بتعذيب ابنة زوجها بالضرب المبرح، وفقا لاتهام ذوي الطفلة التي نقلت لمستشفى دمياط التخصصي بدعوى إصابتها بالزائدة الدودية.

كانت الطفلة جنا 5 سنوات، نقلت للمستشفى بصحبة أقاربها وبفحصها من قبل أطباء المستشفى بإشراف الدكتور أحمد البلتاجي، مدير المستشفى، تبين وجود خدوش في الوجه ونزيف خلف الغشاء البروتوني، ولم يتم تحديد السبب.

فيما تم اتخاذ اللازم حيال الطفلة، وحررت المستشفى محضرا بالواقعة فيما اتهم أقارب الطفلة زوجة والدها بالتعدي عليها.

وانتقلت قوات مباحث مركز دمياط، برئاسة الرائد محمد سمير ومعاونه النقيب أحمد موسى، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.