أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة 11 حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية خلال يومي "عرفات وأول أيام العيد"، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 30.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن المتوفين هم الحاج محمد عبد الرحمن المرسي الجمل، 59 عامًا، من محافظة القاهرة، ويتبع حج قرعة الداخلية، والحاج محمد رضا الشربيني الاسمر، 60 عامًا، من محافظة دمياط، ويتبع حج قرعة الداخلية.

وأضاف "مجاهد" أنه من بين المتوفين الحاجة ملكة عبد الله احمد على، تتبع حج السياحة، والحاج نجاح محمد عبد العال بكر، 55 عامًا، والحاج أحمد فؤاد محمد عبد الحكيم عجوة، حج فرادي، والحاج ابراهيم احمد ابراهيم المليجى، 74 عامًا، والحاج محمد السيد عبد الوهاب، 65 عامًا، يتبع حج السياحة.

ومن بين المتوفين الحاج محمد إبراهيم محمد الدسوقي، 73 عامًا، من محافظة الشرقية، وعطيات بدير يوسف شلبي، 60 عامًا، حج فرادى، وفاطمة عبد الحميد عبيد الرجال، 66 عامًا، من محافظة الاسكندرية، وتتبع حج التضامن، والحاجة سميرة محمد ابراهيم سلامة، 70 عامًا، من محافظة البحيرة، وتتبع حج التضامن.

وأكد "مجاهد" أن الحالات توفت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل مشعر عرفات ومنى، وتم نقلهم الى المستشفيات، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، وجاري التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.