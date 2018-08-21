فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتي شحن و6 سفن روسية، لخرقها العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.

وأفادت الوزارة أن شركتي "بريموريه ماريتايم لوجيستكس" و"غودزون شيبينغ" تمتلكان ناقلة تدعى "إم/في باتريوت" أجرت عمليات نقل نفط من سفينة لأخرى إلى ناقلات كورية شمالية مرتين في وقت سابق من العام الجاري.

وشكل ذلك خرقا للحظر الذي دعمته الأمم المتحدة على التعامل تجاريا مع كوريا الشمالية كجزء من الجهود الدولية للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن "عمليات النقل من سفينة لأخرى التي تتم مع سفن ترفع علم كوريا الشمالية من روسيا أو غيرها لأي منتجات يتم توريدها أو بيعها أو نقلها من وإلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف منوتشين، "ستبقى عواقب خرق هذه العقوبات مطبقة إلى أن نحقق النزع النهائي والذي يمكن التحقق منه بشكل كامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية".

وذكرت الوزارة 5 سفن أخرى تملكها "غودزون" في الإعلان عن العقوبات التي يتم بموجبها تجميد أي أصول للشركات تقع ضمن اختصاص القضاء الأمريكي وتقيد بشدة قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وفي إعلان آخر، أدرجت الوزارة شركتين وشخصين على اللائحة السوداء اتهمتهم بالتورط في مساعدة شركة روسية أخرى تدعى "دايف تكنو سيرفيسز" في الالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها في يونيو الماضي.

وفرضت عقوبات على "دايف تكنو سيرفيسز" وثلاثة مسؤولين من الشركة لتقديمهم الموارد والدعم للحكومة في قدراتها على مراقبة واختراق كابلات الاتصالات حول العالم تحت البحر.

كما حذرت سيغال مانديلكير، نائبة وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، من أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وقالت مانديلكير، أمام مجلس الشيوخ ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم فرض مزيد من العقوبات "بالطبع .. سنواصل بدون شك مشاهدة المزيد (من العقوبات) من هذه الإدارة".

وأضافت "لقد فرضنا تكاليف باهظة على روسيا .. نستطيع أن نحدث المزيد من الضرر الاقتصادي باستخدام سلطاتنا- ولن نتردد في القيام بذلك اذا لم يتغير سلوكها (روسيا) بشكل واضح وكبير".