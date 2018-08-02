أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين عبد الحميد جول وسليمان سيولو، بسبب دورهما في احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أصول وممتلكات المسؤولين التركيين ومنع أي مواطن أمريكي من التعامل معهما.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن وزير العدل التركي:

1- شغل منصب عضو مجلس إدراة فى رابطة شباب ولاية أنقرة فى حزب الرفاه و الفضيلة.

2- تولى منصب نائب الرئيس العام لحزب السعادة بين عامي 2001 - 2003.

3- أصبح عضو مجلس إدارة بحزب السعادة بين أعوام 2003 - 2010.

4- في نوفمبر 2010 تولى منصب عضو مجلس مؤسسين حزب "صوت الشعب"، ليتولى بعد ذلك مناصب رئيس الحزب فى ولاية أنقرة وعضو مجلس الإدارة العامة بالحزب وعضو جمعية الدراسات القانونية.

5- عقب دمج حزب "HAS" مع حزب العدالة و التنمية، اُنتخب عبدالحميد جول عضوا لمجلس إدارة الحزب فى المؤتمر الطارئ الرابع للعدالة والتنمية، الذي أُقيم بتاريخ 30 سبتمبر 2012.

6- في 7 ديسمبر 2012 تولى منصب نائب رئيس المسؤول عن الشؤون الانتخابية فى الحزب.

7- أصبح نائب الرئيس العام المسؤول عن الإدارات المحلية بالحزب بتاريخ 14 أبريل 2014.

8- انتخب نائبا عن ولاية غازي عنتاب فى الانتخابات العام للبرلمان فى يونيو 2015.

9- عقب اجتماع مجلس الإدارة المركزية للحزب اختير لمنصب الأمين العام للحزب "السكرتير العام للحزب".

10- عقب التعديل الوزاري الجديد تولى منصب وزير العدل فى 19 من يوليو 2017 خلفا لبكر بوزداغ وزير العدل السابق، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء بن على يلدريم المسؤول عقب التعديل الوزاري الجديد.