استقبلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة محمود المرسي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ لجنة هندسية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة الأرض المقترحة الجديدة لمحطة رفع الصرف الصحى بالسوداية ومحطة الصرف الصحي بمنطقة أبو صالح بقرية البساتين التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ.

يأتي ذلك بعد رفض الهيئة للموقعين السابقين، وذلك بحضور المهندس محمد الحصي عضو مجلس النواب والإدارة الهندسية بالمركز والمدينة المهندس عصام فوده ومحمد البساطي، نائب رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ لشئون القرى ورامي أحمد يحيي رئيس قرية البساتين.

وشدد الحصى على ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من أعمال الرفع المساحي للمواقع المقترحة الجديدة وأبدى دعمه لكل الجهود، التي تبذل في سبيل إنهاء المشكلة بأقصى سرعة.

وأشار إلى اهتمام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمشاكل الصرف الصحي على مستوى مركز ومدينة كفر البطيخ وتعليماته المشددة باعتبار العام الحالي العام الأخير لوصول خدمه الصرف الصحي بكل المناطق المحرومة على مستوى المحافظة.