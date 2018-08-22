غرق شوارع كوم أمبو بعد انفجار ماسورة مياه رئيسية

تدفق كميات كبيرة من مياه الشرب على مستشفي كوم أمبو وعشرات المنازل المحيطة بعد انفجار ماسورة مياه رئيسية.

انفجرت ماسورة مياه رئيسية بكوم أمبو في أسوان، مساء الثلاثاء، ما أدى إلى غرق غالبية شوارع المدينة، ودخول بعض المياه للمنازل.

وفوجئ أهالي منطقة السبعين والعاملين بمستشفى كوم أمبو المركزي بتدفق كميات كبيرة من مياه الشرب لمنازلهم والمستشفي، وهو ما تسبب في صعوبة الحركة.

واضطر الأهالي إلى صنع حواجز ترابية ووضع أحجار، لتقليل كميات المياه المتدفقة إلى المنازل.

وانتقل إلى مكان الواقعة مدير عام الري في أسوان ومدير ري كوم أمبو ومدير مرفق كوم أمبو والوحدة المحلية، في محاولة للتدخل وإنهاء الأزمة.

وقال المهندس محمد عبد الرءوف، مدير ري أسوان، إن المياه المتدفقة بسبب انكسار ماسورة رئيسية، مشيرا إلى قطع المياه عن المنطقة، لوقف التدفق، وشفط المياه المتراكمة بالشوارع.