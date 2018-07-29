أصيب 6 أشخاص، اليوم، فى حادث خروج 8 عربات من قطار مكيف عن مساره فى المنطقة المواجهة لمنطقة «نجع الشبيكة» التابعة لقرية «سلوا بحرى»، فى كوم أمبو بأسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى انقلاب جرار القطار المكيف رقم «982».

وفور وقوع الحادث، دفعت السكة الحديد بفنيين لإعادة القطار إلى مساره، فيما شارك أهالى المنطقة فى إخلاء القطار من الركاب واستضافة رجال الأمن وفنى السكة الحديد حيث تم توفير وجبة إفطار «شاى وبسكويت»، مخبوز فى المنازل، كما تم توفير عدد كبير من جراكن المياه المبردة، فيما وصل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث فى ساعة مبكرة، واستمع لأقوال سائق القطار ومساعده، و«العطشجى»، وعامل البلوك، ورئيس القطار، بالإضافة إلى مجموعة من أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة.

وقال المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، فى تصريحات صحفية، إنه بمجرد إخطاره بالحادث تم الدفع بونش السكة الحديد، وفصل العربات السليمة التى لم تخرج عن مسارها، وأصدرنا تعليمات بتدوير القطارات من محطة إدفو شمال محافظة أسوان، والتنسيق مع محافظة أسوان لتوفير سيارات وأوتوبيسات لنقل الركاب من أمام محطات سكك حديد «أسوان، دراو، كوم أمبو» لتبدأ حركة القطارات من إدفو، خاصة أن هناك تضرراً لخط السكة الحديد ذاته، كما أننا ننتظر قرار النيابة العامة فى الواقعة خاصة بعد المعاينة التى تمت بمجرد وقوع الحادث.

المحافظة توفر وسائل نقل بديلة.. والسكة الحديد تدفع بفنيين لإعادة القطار إلى مساره.. والأهالى يستضيفون الركاب ويقدمون وجبات الإفطار لهم

وأضاف أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة، وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة، ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية، ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق، للوقوف على أسباب الحادث.

بملامح مرهقة، روى على عبدالمؤمن، 42 عاماً، فنى عربة الباور، تفاصيل الحادث قائلاً: «كنا داخل عربة الباور خلف الجرار مباشرة وفى لحظة سمعنا صوت ارتطام، وبدأت عربات القطار فى الخروج عن مسارها ومالت عربة الباور والجرار، وعربة أخرى من خلفنا ناحية اليمين، ما تسبب فى إصابة زميلنا بقدمه اليمنى، وقمنا بإغلاق عربة الباور وفصلها تماماً من التيار الكهربائى حتى لا تحدث كارثة، والحمد لله خرجنا وقفزنا من شباك زجاجى صغير وتركنا كل متعلقاتنا داخل القطار، وربنا أكرمنا بمساعدة الجميع حتى تأكدنا من أن القطار كله مفيهوش ولا راكب».

يوسف خيرى، 30 سنة، من أهالى قرية «سلوا بحرى»، أوضح أنهم سمعوا صوت ارتطام شديد، مع انتشار غبار كثيف فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسارع الأهالى إلى مصدر الصوت، فتبين خروج قطار عن مساره، وأضاف: «بادرنا بمساعدة الركاب فى الخروج من القطار، فضلاً عن حمل أمتعتهم وتوصيلهم إلى الشارع العمومى بالتعاون مع رجال المرور الذين وفروا مجموعة كبيرة من السيارات لتسهيل نقل الركاب، والحمد لله وفرنا مقاعد وإفطاراً لجميع الموجودين، سواء قيادات أمنية أو عمال وجدوا عقب وقوع الحادث مباشرة».

من جهته، أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن تشكيل مركز عمليات ميدانى بموقع الحادث برئاسة اللواء هانى محمود، السكرتير العام للمحافظة، الذى حضر إلى مكان الحادث برفقة اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، وتابعوا عمليات إخراج المواطنين من القطار، وضمت اللجنة جميع مسئولى الجهات المعنية لإدارة الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على تداعيات الحادث، حيث إنه تم بالتنسيق مع مسئولى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد: ننتظر قرار النيابة بعد معاينة الحادث.. والسكرتير العام: شكلنا غرفة عمليات لإدارة الأزمة.. ودفعنا 17 سيارة إسعاف للحالات المصابة

وقال السكرتير العام: على الفور تمت الاستعانة بونش رافع من محطة الأقصر لرفع العربات التى خرجت عن القضبان، كما تم الدفع بعدد 17 سيارة إسعاف للتعامل مع الحالات المصابة التى وصلت إلى 6 حالات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى حيث تلقوا العلاج اللازم، وتم خروجهم بعد تماثلهم للشفاء، وأضاف أن المحافظ وجه إلى سرعة توفير العدد الكافى من وسائل النقل البديلة لنقل الركاب من أسوان ودراو وكوم أمبو إلى إدفو والعكس وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدنى لحين الانتهاء من رفع العربات التى خرجت عن القضبان وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.