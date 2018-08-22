مستشار ترامب: نتائج العقوبات على إيران أقوى من المتوقع

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن نتائج العقوبات على إيران أقوى من المتوقع، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأرجع بولتون بقاء القوات المسلحة الأمريكية في سوريا إلى وجود كل من إيران وداعش.