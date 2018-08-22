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«العيد فرحة» مهرجان احتفالات في شوارع مصر

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"يختلط بالصخور".. اكتشاف أدلة جديدة على وجود جليد بسطح القمر

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مستشار ترامب: نتائج العقوبات على إيران أقوى من المتوقع

مستشار ترامب: نتائج العقوبات على إيران أقوى من المتوقع

طقس ثاني أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس ثاني أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة

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