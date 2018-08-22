عاجل| الجيش اليمني يبدأ عملية "قطع رأس الأفعى" لاقتحام مسقط رأس الحوثي

بدأ الجيش اليمني عملية عسكرية لاقتحام منطقة مران، مسقط رأس زعيم الحوثيين في محافظة صعدة، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وتتم عملية اقتحام منطقة مران في صعدة من خلال 4 محاور، بدعم من التحالف العربي ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".