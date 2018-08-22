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«العيد فرحة» مهرجان احتفالات في شوارع مصر

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وزير الأوقاف: قيمة صكوك الأضاحي تبلغ حوالي 30 مليون جنيه حتى الآن

وزير الأوقاف: قيمة صكوك الأضاحي تبلغ حوالي 30 مليون جنيه حتى الآن

غرق 6 طلاب في أماكن متفرقة من نهر النيل في سوهاج

غرق 6 طلاب في أماكن متفرقة من نهر النيل في سوهاج

عاجل| الجيش اليمني يبدأ عملية "قطع رأس الأفعى" لاقتحام مسقط رأس الحوثي

عاجل| الجيش اليمني يبدأ عملية "قطع رأس الأفعى" لاقتحام مسقط رأس الحوثي

"يختلط بالصخور".. اكتشاف أدلة جديدة على وجود جليد بسطح القمر

"يختلط بالصخور".. اكتشاف أدلة جديدة على وجود جليد بسطح القمر

مستشار ترامب يخير الأوروبيين بين العمل مع بلاده أو إيران

مستشار ترامب يخير الأوروبيين بين العمل مع بلاده أو إيران

مستشار ترامب: نتائج العقوبات على إيران أقوى من المتوقع

مستشار ترامب: نتائج العقوبات على إيران أقوى من المتوقع

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مصور فيديو "شبكة البلالين" بالعصافرة لـ"الوطن": "لقطة صنعت البهجة"

«التعامل مع المالك مباشرة» تُنهى أسطورة «البيه البواب»

«التعامل مع المالك مباشرة» تُنهى أسطورة «البيه البواب»

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

لو هتقضي إجازتك في دهب.. دليلك للأماكن الساحرة منها "قبر البنت"

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أبرزها روسيا وبلجيكا.. 6 دول تعيق ذبح الأضاحي في العيد

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