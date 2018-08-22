قال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن أطباء البعثة مقسمين على فترات "نبطشيات" خلال الأربعة الأشواط في عرفات والأربعة أشواط في منى، وأغلب الحالات تعالج من إجهاد حراري وضربة شمس، وإسعافهم لا يستغرق سوى 3 ساعات.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": وقعنا الكشف على 3 آلاف حاج منذ أمس، وكل مريض ممن يحتاجون غسيلا كلويا لازمه أحد الأطباء بحسب الجدول.

وعن حالات الاشتباه في تسمم غذائي، قال شوقي: تواصلنا مع السلطات السعودية وأغلقنا المطعن في فندق "رمادا"، والفريق الوقائي التابع للبعثة مكلف بالاطمئنان على الحالة الصحية للمطابخ، ووجه الشكر للسلطات السعودية على جاهزيتهم العالمية لاستقبال الحجاج.

وعن حالات الوفاة بين الحجاج المصريين، وصلنا إلى 33 حالة وفاة، 12 حالة منهم في منى، وكلها بسبب كبر السن والأمراض المزمنة، مع الحرارة العالية، فتؤدي كل هذه العوامل للوفاة الطبيعية.