أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربي عن لوحات توزيع الكهرباء ومحطات محولات سمنود الجديدة يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

صرح بذلك المهندس أشرف الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، لافتًا إلى أن المناطق التي سيشملها فصل التيار خلال الفترة الزمنية بمركز ومدينة سمنود، هي: "منطقة السكة الحديد، سماحة، الشحاتية، الترعة، جزء من المنطقة الصناعية، منطقة المركز، منطقة المستشفى، شارع البحر حتى بيع المصنوعات، مدخل مدينة سمنود، ميدان النحاس، قرى محلة زياد وميت عساس، كفر حسان، كفر التعبانية والراهبين".

كما أوضح "الحسيني" أن المناطق التي سيشملها فصل التيار خلال تلك المدة الزمنية بالمحلة هي: "منطقة مبارك، العباسي والسلندرات 1و2، نادي المعلمين بالمحلة ومركز شرطة المحلة".