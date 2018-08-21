تفقد اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، سير العمل بالمجازر بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابع منصور سير العمل بالمجزر الكائن بحي أول طنطا، ومجزر مركز ومدينة السنطة، للتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمات مرضية للمواطنين بالمحافظة.

والتقى منصور، خلال الجولة بالمواطنين داخل المجازر للاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة من قبل مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وأوضح للمواطنين أهمية الذبح بالمجازر للحفاظ على البيئة من التلوث وأن خدمات الذبح والسلخ تتم بالمجان.

وقدم المسؤول التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رافقه وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة والسيد مدير المجازر ورئيس حي اول طنطا والسيد نائب رئيس مركز ومدينة السنطة.