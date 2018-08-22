يدبر سكان أكثر من 10 قرى وعزب في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية احتياجاتهم من مياه للشرب على مدار أسبوعين بمعرفتهم، حسب تأكيدات الأهالي، وذلك بعد انقطاع متواصل للمياه، ويذهبون إلى أقرب مكان تصل إلى المياه حاملين الجراكن لملئها بالمياه.

"غسلنا الأضاحي بمياه الترع والحمد لله أنها كانت متوفرة" هكذا أكد الشيخ مجدي عبد العزيز، أحد السكان، وقال إن المياه مقطوعة في القرى والعزب الوقعة علي ترعة السبعة منذ أسبوعين: "أبو بدوي - حسن جمعة- أبو جوهري- مخيمر- أبو جوهري الغربية- أنيس- أبو عبد الرازق- أبو رمضان- الباقه الشوربجي- الداعس- الزوالق- أبو منسي".

وأضاف الشيخ مجدي لـ"الوطن": "كنا نعاني كل صيف من انقطاع المياه، وبعد زيارتنا للقيادة شركة مياه الدقهلية منذ أكثر من شهر توفرت المياه في الشبكات ونعمنا بالمياه في بيوتنا لأكثر من أسبوعين، وفجأة انقطعت المياه ولم تعود من وقتها".

وأشار"مجدي" إلى أن الشركة قادرة علي استمرار دفع المياه إلي بيوتنا لكن نشعر بوجود تلاعب في الضغوط وتوفيرها لأماكن أخري بديلة وحرماننا مهنا.

وأكد سرور العد، أحد المواطنين نان العيد فرحة، ولكن دون مياه يتحول إلي كابوس، وبدلا من أن نقضي أوقات العيد في صلة الأرحام نقضي الوقت في البحث عن المياه للشرب.

ومن جانبه قال المهندس عزت الصياد رئيس مركز غدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن سحب المياه قبل العيد ب 3 أيام كان شديد والضغوط في الشبكات انخفضت بشكل كبير وذلك بسبب عادات غسيل السجاجيد والسلالم في البيوت، ولكن الأمور استقرت حاليا.

وأضاف الصياد لـ "الوطن" أن لدينا بعض النقاط الساخنة، والتي نعلم نقص المياه بها مثل قري بطرة و ديسط كفر الأبحر وميت عباد، وقري بلقاس وغيرهم، وهذى القري نوفر له المياه إما عن طريق المناوبات أو إرسال فناطيس المياه لهم، والتي يرفض بعضهم استخدامها، ولكني أؤكد لها أن الفناطيس التي نرسلها لهم مراقبة ومعقمة تعقيم جديد.