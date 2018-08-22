أكد اللواء إبراهيم عوض المشرف العام على غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة القاهرة، أن الغرفة تلقت تقارير من مديرية التموين بوصول وتوافر كافة المقررات التموينية بجميع المنافذ والموزعين وتم صرفها دون شكاوى أو نواقص للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع البلاغات الفردية البسيطة التي تلقتها الغرفة حتى الآن تم التعامل معها بشكل عاجل والتأكد من تذليلها وحلها من جانب الجهة المختصة.

وأشار عوض، في تصريحات منه، إلى أن الغرفة لم تتلقى سوى بلاغا بشأن المخالفات البنائية خلال إجازة العيد، وكانت المخالفة بطريق القطامية وتم التحرك السريع لوقف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر اللازمة.