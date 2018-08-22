انتشرت سيارات الشفط في شوارع الإسكندرية، وذلك لإزاحة رواسب الذبح التي كانت على مدار الـ24 ساعة الماضية والتي تسببت في انسداد عدد من الشنايش والطلبمات بمختلف أحياء المدينة.

شن حي العامرية أول غرب المدينة، حملة برئاسة اللواء هشام كمال، رئيس الحي، لتسليك وتنظيف الطلمبات والشنانيش بشارع السلام، بمنطقة عبد القادر، وذلك بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، للدفع بسيارات الشفط.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة ما زالت مستمرة في نطاق الحي، وذلك للحفاظ على منظومة الصرف الصحي من الانسداد بسبب رواسب الذبح من الجزارين أو من المواطنين.

فيما تواجدت السيارات في شوارع مناطق وسط وشرق المدينة لرفع المخلفات والرواسب وإزاحة الدماء من الشوارع والتي تسببت في انتشار الروائح الكريهة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، لمواجهة أي انسداد أو مشكلات تواجه الصرف الصحي، خلال أيام العيد الأضحى، وذلك بسبب أن الجزارين يذبحون الأضحية في الشوارع وترك الدماء دون تخفيفها بالمياه، مما يؤدي إلى تجلد الدماء داخل الطلمبات مسببة انسداد شبكة الصرف الصحي، والأمر الذي يؤدي إلي تهالكها.