تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، خلال تأمينها لاحتفالات أول وثاني أيام عيد الأضحى، من ضبط 15 حالة تعـرض للإناث بالطريق العام، وذلك بعد وضع خطة أمنية متكاملة، للتعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، وتحديدًا بأماكن التجمعات وخاصة الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية، والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أية جرائم مخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

ورصدت "الوطن" أول وثاني أيام عيد العيد الأضحى، تأمين قوات الأمن من الشرطة النسائية، بفرض سيطرتها والتشديد الحازم أمام السينمات والحدائق العامة والمتنزهات، ومنع ظاهرة حالات التحرش الجنسي بالفتيات إذا كان تحرش جسدي أو لفظي.

وأمر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتكثيف إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء شريف ذكي، حملاتها بجميع أنحاء المحافظة، بفحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، فضلا عن المرور المستمرة على المتنزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط حالات التحرش الجنسي أو معاكسات الفتيات، أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تمكن من ضبط 5 حالات تحرش بأول يوم و10 حالات بثاني يوم تعـرض للإناث بالطريق العام في الإسكندرية، مؤكدًا بأنها من الحالات الفردية، ويرجع ذلك بسبب التشديدات الأمنية التي اتخذتها المديرية للحد من ظاهرة التحرش.

وأضاف المصدر، أن جهود ضباط الأمن مستمرة لمواجهة ظاهرة التحرش في الإسكندرية، من خلال تكثيف دوريات ضباط قسم شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة وضباط إدارة البحث الجنائي والشرطة النسائية لضبط المتحرشين في الشوارع والميادين العامة، مؤكدًا بأن اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، أمر بتكثيف الجهود خلال أيام عيد الأضحى للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها بالشارع السكندري.

وعلى الفور حررت المحاضر اللازمة ضد المتحرشين، واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.