تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، ومتابعة احتفالات المواطنين بالعيد.

ورحب المحافظ بجميع زائري الغردقة من المحافظات المختلفة، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد بالمدينة السياحية، متمنيا لهم إقامة ممتعة بالمدينة، مشددا على أهمية الحفاظ على الأماكن العامة خلال احتفالات العيد المبارك.

وشدد المحافظ على أهمية تواجد أفراد الإنقاذ بأماكنهم المخصصة مع التنبيه على المواطنين بعدم الدخول إلى المياه العميقة حفاظا على سلامتهم والتأكيد على توافر الخدمات الأمنية.