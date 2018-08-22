شن قسم جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بمديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة بالممشى السياحي والشواطئ العامة والخاصة لضبط حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

و تمكنت حملة أشرف عليها المقدم محمد عرام، رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة، وقادها الرائد أحمد شديد، رئيس المباحث، والرائد محمد سالمان، وكيل القسم، من ضبط 5 حالات تحرش بمنطقة ممشى شيري، وضبط 7 حالات أخرى بالشواطئ المختلفة.

تم إخطار اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، بنتائج الحملة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.