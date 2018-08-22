قال مصدر أمني، إنه لم يتم تسجيل أو ضبط حالة تحرش واحدة، أو أي عمل مخالف للآداب العامة، في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أكد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، استمرار الدفع بعناصر من الشرطة النسائية بمحيط الحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون حال تعرضهم للإناث بالشوارع.

وأعلن مدير الأمن، استمرار رفع درجة الاستعداد الأمني، وتنفيذ خطة تأمين المنشآت الحكومية والبنوك ودور العبادة خلال أيام العيد، لافتا إلى تكثيف التواجد الأمني أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة، مشددا على مواجهة جميع صور الخروج على القانون بكل حسم.

وأوضح أنه جرى عمل خطة انتشار سريع لأكثر من 30 دورية شرطة متحركة بشتى مراكز ومدن المحافظة، ومجموعات قتالية مسلحة برفقتها خبراء المفرقعات، للمرور الدائم على المنشآت الحيوية والميادين والحدائق والمتنزهات العامة، والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شيء يهدد الأمن العام.