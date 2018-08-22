أثار فيديو متداول لطفلة داخل مستشفى بسيون المركزي، التابع لمديرية الصحة بالغربية، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يظهر وفاتها بسبب عدم وجود أطباء داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، ومحاولة الممرضات إنقاذها.

وعن العقوبة التأديبية للأطباء في حالة إثبات تقصيرهم، أوضح الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي، أنه لا تقع أية عقوبة جنائية على الأطباء، بل مجرد جزاء إداري يصل إلى فصل من نقابة الأطباء أو إيقاف عن العمل.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إنه في حالة عدم وجود أحد العاملين أثناء عملهم، يواجهون عقوبة تأديبية حسب قانون الخدمة المدنية وذلك باحتساب اليوم غياب دون إذن ومع التكرار تضاعف حتى 5 أيام.

وفي حالة المضاعفات الناتجة عن الغياب وعدم التواجد في العمل كالأطباء، يتم تحويل المقصرين إلى المجلس التأديبي من نقابة الأطباء بتوقيع وقف عن مزاولة المهنة تصل إلى 3 أشهر.

كان الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل المديرية للتحقيق في الواقعة، قائلا إنه في حالة ثبوت إهمال وصحة الشكوى، سيتم محاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة الإدارية.