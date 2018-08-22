قال مصدر بديوان عام محافظة أسيوط، إن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، قرر صرف مكافاة العيد للعاملين بالوحدات المحلية بلغت نصف شهر من الراتب، كما وافق المحافظ على تقديم أضحية لكل وحدة محلية على أن توزع لحومها على جميع العمال والسائقين فقط بهذه الوحدات.

وفي سياق متصل، ذبحت جميع الوحدات المحلية هذه الأضحية في مجازر المحافظة وتم توزيعها على العمال والسائقين.

وقالت المهندسة نبيلة محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، إنه جرى ذبح الأضحية في مجزر أبنوب وتم توزيعها بمعرفة اللجنة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، برئاسة زهران زيدان، نائب رئيس المركز، تحت إشراف تام من الطب البيطري.