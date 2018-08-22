أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، بوقوع حريق في مصفاة نفط كبرى في منطقة شيشير البريطانية وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه.