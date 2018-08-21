هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسلمين في بريطانيا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية: "عيد أضحى مبارك لكل ‫المسلمين، الذين يحتفلون بالعيد اليوم، وأتمنى لجميع من يؤدون فريضة ‫الحج هذه السنة حجا مبرورا وسعيا مشكورا".