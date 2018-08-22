حالة تضارب تشهدها إيرادات اليوم الأول من أفلام موسم عيد الأضحي بين شركتي "دولار فيلم" و"الشركة العربية"، التي أصدرت كل منهما بيانًا مختلفًا عن الآخر بشأن الإيرادات، حيث أعلنت الشركة العربية تصدر فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان للإيرادات بـ 3 ملايين و212 ألف و110 جنيه، بينما جاء فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني في المركز الثاني بمليوني و615 ألف و356 جنيه.

وجاء بيان شركة "دولار" مخالفًا للبيان سالف الذكر، حيث أكدت تصدر فيلم "البدلة" للإيرادات بـ 3 ملايين و126 ألف و789 جنيه، فيما جاء فيلم "الديزل" ثانياً بـ 3 ملايين و80 ألف و187 جنيه.

ويشارك في بطولة "البدلة" أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل، أما فيلم "الديزل" فيشارك في بطولته ياسمين صبري، فتحي عبدالوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد علي رزق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج كريم السبكي.