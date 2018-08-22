أزمة «ذبائح الشوارع» بـ«القاهرة والجيزة» مستمرة.. ومسئولون: سنحاسب الأحياء

تحولت بعض الحوارى والشوارع بـ«القاهرة والجيزة» إلى شوادر ومجازر لذبح الأضاحى، خلال فترة العيد، ما أدى إلى انتشار المخلفات، التى قد تتسبب فى نشر الأمراض والعدوى والتلوث الصحى والبيئى والبصرى، وذلك على الرغم من تحذيرات مسئولى المحافظتين بعدم إقامة شوادر أو السماح بذبح الأضاحى بالشوارع، والتهديد بتحرير محاضر للمخالفين.

وقال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، إن «المحافظة طالبت رؤساء الأحياء بعدم السماح بإقامة شوادر أو ذبح بالشوارع»، مؤكداً أنه حال رصد أى مخالفات سيتم محاسبتهم، مضيفاً أن مهمة رئيس الحى المرور على الشوارع، ومتابعة كل ما يدور بها، ولو لم يتمكن من رصد تلك المخالفات والتصدى لها «فالمصيبة أعظم»، خاصة فى ظل وجود قطاعات بيئة ومتابعة وإشغالات وخلافه، ونحن بصدد تحويل أى مسئول تسبب فى تلك المخالفات إلى التحقيق.

وأشار «الهراس»، لـ«الوطن»، إلى «ضرورة محاسبة كل من لم يؤدّ دوره، وتقاعس عن تحرير محاضر بالمخالفات، حيث لم تصل إلينا أى محاضر بمخالفات الذبح، كما لا توجد شوادر حاصلة على ترخيص من الحى»، لافتاً إلى أن الشوادر حولت بعض الشوارع إلى «زريبة»، ورغم أنه تم فتح المجازر بالمجان لكن لا تجد الإقبال «ومش عارفين ما بيروحوش ليه، وبيستمروا فى المخالفة والسلوكيات السلبية مثل إلقاء القمامة بالشارع»، متسائلاً: «أين الطب البيطرى من عملية الذبح خارج المجازر؟، فلا بد من وجود حملات وإشراف بيطرى على اللحوم للتأكد من سلامتها».

«الهراس»: «مش عارفين الناس ما بيروحوش ليه»

وأعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقّ أى بلاغات أو شكاوى جسيمة حتى الآن، باستثناء بعض المتعلقة بذبح الأضاحى داخل بعض الحوارى وانتشار المخلفات، وكذلك بلاغ واحد بمخالفة بنائية بطريق القطامية.

وقالت الدكتورة شيرين زكى، طبيبة بيطرية، إن «ضبط عملية الذبح بالشوارع مسئولية الأحياء»، مشيرة إلى أن الطب البيطرى دوره إجراء كشف على الذبائح، مطالبة المحافظات بعدم الاكتفاء بالمجازر وتخصيص نقاط محددة بكل حى بالاتفاق مع بعض الجزارين لإتمام عملية الذبح، بدلاً من ترك الشوارع كلها عرضة للعدوى وللتلوث البيئى والصحى والبصرى.