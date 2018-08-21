شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، منذ قليل، يرافقه اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ذبح إحدى الأضاحي المقدمة من إدارة مسجد عمر بن العزيز، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من أهالي بني سويف إحياء لسنة الأضحية باعتبارها شعيرة من شعائر الإسلام، لإدخال السرور والفرحة على نفوس وقلوب الفقراء والمحتاجين في مثل هذا اليوم المبارك.

وتجوال المحافظ ومرافقوه ميدان الشهداء وحديقة النصر، لمشاركة المواطنين فرحتهم، حيث انتشرت أغاني العيد والأغاني الوطنية ضمن مظاهر الفرحة والبهجة بالعيد وسط فرحة المواطنين، وتبادلهم التهنئة بالعيد ودعاؤهم لبعضهم البعض بالخير واليمن والبركات ولمصر بالامن والاستقرار، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف.

رافق المحافظ كل من: اللواء حضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والنائبان عبد الرحمن برعي، ومجدي بيومي عضوي مجلس النواب، واللواء عادل حجازي نائب مدير الأمن، والمقدم محمد حماد من مكتب المخابرات الحربية، والعميد محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، والمستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

يشار إلى أن مديرية الأوقاف قد أتمت استعداداتها لصلاة العيد بتخصيص 135 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع تجهيز (270) خطيبا بواقع 2 خطيب لكل ساحة (خطيب أساسي وآخر احتياطي) لأداء الخطبة والصلاة.