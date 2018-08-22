عثرت مباحث الدقهلية بعد يوم من البحث على جثتي طفلين اختفيا في أثناء فسحة العيد من والدهما في مدينة ميت سلسيل، بعد أن اصطحبهما إلى إحدى الملاهي في أول أيام عيد الأضحى المبارك من أجل التنزه.

ورصد والد الطفلين مكافأة مالية كبيرة لمن يتوصل إلى معلومات بشأنها، خاصة أن عملية الاختطاف، جرت بحيلة جديدة بعد أن استوقف أحد الأشخاص الأب داخل الملاهي وأقنعه بأنه زميل دراسة له ليلهيه عن الأطفال حتى جرت عملية الخطف، ليعثر على الطفلين مقتولين وملقى بهما بإحدى ترع مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وسط لغز محير لضباط المباحث.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد ومقيم بمنطقة البحر الجديد بالمدينة باختطاف طفليه "محمود، وريان" أثناء تواجدهم بالملاهي معه بالمنطقة.

وأكد والد الطفلين في محضر الشرطة أنه كان يرافق نجليه للاحتفال بالعيد بالملاهي إلا أنه فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان ويخبره بأنه زميله منذ المرحلة الابتدائية وظل يتحدث معه وعندما تركه وذهب لم يجد طفليه.

وأمر الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث، بتتبع كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة وتبين أنه استقل بهما توك توك وسار بهما عبر طريق السرو بمحافظة دمياط.

وفي وقت لاحق عثر أهالي فارسكور بمحافظة دمياط على جثتين لطفلين بإحدى الترع بالمنطقة وباستخراجهما تبين أنهما للطفلين اللذين جرى اختطافهما مساء أمس.

وكلف اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية بقيادة العميد سيد خشبة، رئيس فرع البحث، وبإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، لسرعة الوصول للخاطفين والطفلين، ودوافع ارتكاب الجريمة.