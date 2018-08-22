تداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لوزير الأوقاف السعودى، عبداللطيف آل الشيخ، قال فيه إن «ما أثار العجب أن دولة إسرائيل التى نعرف عنها الشىء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم للمملكة لأداء فريضتهم»، وأشار الوزير السعودى إلى أن «دولة، فى إشارة لقطر، منعت الناس من الحج، وهذه سقطة كبيرة جداً جداً، ومن قام بهذا الفعل، فإنه حرىٌ بالعقوبة من الله».

وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، جون بولتون، أن اتفاق مبادلة العملة مع البنك المركزى القطرى غير كافٍ لمساعدة الاقتصاد التركى، وأشار بولتون إلى أن الحكومة التركية ارتكبت «خطأ كبيراً» بعدم إطلاق سراح القس برانسون، ونفى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الخليج العربى، تيموثى لندركينج، أن تلعب قطر دور الوسيط بين تركيا والولايات المتحدة، وقال لقناة «الحرة» الأمريكية: «لقد لعبت قطر هذا الدور فى العديد من النزاعات لمصلحتنا، لكن فى هذه الحال تحديداً لا أرى ذلك».

وبحث وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثان، مع نظيره الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وشدد «بومبيو» على رغبة بلاده فى أن ترى انخفاضاً فى حدة الأزمة الخليجية، ثم حلاً لها بنهاية المطاف، لأن المستفيد الوحيد من استمرار الأزمة هو إيران. واتهمت أحزاب عراقية قطر بالضغط للتأثير على مشاورات الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، وأرجعت مصادر عراقية عدم نجاح اجتماع قادة الكتل السياسية فى فندق بابل إلى تدخلات إيران وقطر.