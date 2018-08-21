14 نصيحة طبية تقدمها وزارة الصحة السعودية لـ"ضيوف الرحمن"

واصلت وزارة الصحة تقديم نصائحها وإرشاداتها الطبية لضيوف الرحمن وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء تأديتهم لمناسك الحج.

ووجه مركز معلومات الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة عبر موقعه الرسمي على "تويتر" العديد من النصائح لضيوف الرحمن تتضمن الآتي:

1- الحرص على عدم مضايقة الآخرين أثناء الطواف والسعي، وعند رمي الجمرات.

2- المحافظة على نظافة الجسم لأنها عنصر مهم للوقاية من الأمراض.

3- تجنب الطواف والسعي في حالة وجود حرارة عالية مع استخدام المظلات الواقية من الشمس.

4- استخدام كمامات الأنف والفم لوقاية أنفسهم من انتشار الأمراض أثناء موسم الحج.

5- الامتناع عن تناول الأغذية المكشوفة أو المعرضة للذباب والأتربة واستعمال الأغذية المغلفة أو المحفوظة قدر الإمكان، مع التأكد من تاريخ الصلاحية وتناول الفواكه والخضروات والأطعمة المسلوقة المفيدة للجسم وغير المهيجة للأمعاء.

6- استخدام سوار المعصم الذي يوضع على ساعد اليد، ويتضمن اسم الحاج وجنسيته وعنوانه وحالته الصحية واسم الحملة المنتمي إليها.

7- استخدام المناديل الورقية أثناء العطس أو الزكام، أو فوطة صغيرة خاصة بالحاج.

8- الإقلال من المجهود العضلي كالمشي في الأسواق عند اشتداد حرارة الجو.

9- الحفاظ على نظافة المكان الذي يكون الحاج متواجدًا فيه.

10- الحرص على أخذ قسط وافر من الراحة قبل وبعد كل شعيرة من شعائر الحج، بهدف إعادة الحيوية للجسم وإعانته على تأدية بقية أعمال الحج.

11- عدم الجلوس بجانب أشخاص يحملون أمراض معدية مثل الزكام وغيره.

12- عدم ذبح الهدي في أماكن غير مهيأة.

13- يفضل أخذ حقيبة طبية صغيره يوضع فيها ما يحتاجه من الدواء المخصص لعلاج الأمراض الطارئة.

14- حمل مفكرة فيها بعض أرقام المستشفيات وأرقام الطوارئ كالدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، والأمن، وغيرها لطلب المساعدة أثناء الحاجة، ومراجعة أقرب مركز صحي في حالة الشعور بأي مشاكل صحية.