وظفت السعودية في موسم الحج الحالي ابتكارات وتقنيات حديثة لتوفير الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ومن بين هذه الابتكارات "الكبسولة الفندقية" و"كرة إطفاء الحريق"، واستفادت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" (معنية بتقديم الخدمات للحجاج) من الخبرات العالمية والتقنية الحديثة ووظفتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال الحج، حسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء.

وصنعت "الكبسولة الفندقية" من البلاستيك والألياف الزجاجية بطول 220 سم وعرض 120 سم بارتفاع 120 سم، وتحتوي على جميع الاحتياجات الشخصية للتحلل من الإحرام، والتمكن من الاستحمام، وغسل وكي الملابس، وحفظ الأمتعة والأمانات، علاوة على توفر وحدة تحكم إلكترونية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما تشتمل أيضا على أدوات للسلامة وكاشف للدخان ومطفأة حريق صغيرة، إضافة إلى الهيكل الحديدي وجوانب مصنوعة من مواد صديقة للبيئة ومقاومة للحرائق.

ومن ضمن الابتكارات أيضا "كرة إطفاء الحريق"، وهي تعمل خلال 3 إلى خمس ثوان عند ملامستها اللهب، لتنفجر فيتفرغ الهواء من منطقة الاشتعال، وتطاير ذرات بودرة كيميائية جافة بشكل سحابة بيضاء على الحريق لإخماده، تحتوي الكرة على إنذار لتنبيه المتواجدين، وهو صوت انفجار.

والقوة الدافعة للكرة إلى الخارج لا تضر الإنسان ولا البيئة، وهي خفيفة الوزن وفعالة، إذ تزن أقل من 1.5 كيلوجرام، لذا فإن حملها مناسب للأطفال والنساء وكبار السن.