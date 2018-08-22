كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم بالمرور على محلات الجزارة على نطاق أحياء المحافظة للتأكد من مدى التزام تلك المحلات بالتعليمات والشروط البيئية للذبح، وأعمال النظافة بمحيطها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها؛ وذلك خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وخلال المرور؛ أمر اللواء أحمد بسيوني بتوقيع غرامة مالية فورية على 6 محلات جزارة مخالفة للشروط البيئية للذبح، وتعليمات مديرية الطب البيطري.

وتفقد السكرتير المساعد العديد من محلات الجزارة الأخرى بنطاق المحافظة وتم التشديد عليهم برفع نواتج الذبح والمخلفات أولا بأول، والاهتمام بنظافة الأماكن بجوار تلك المحلات، وتم تحذيرهم بفرض عقوبات صارمة للذبح في الشارع وغلق المحلات المخالفة لذلك فورا.

كما وجه السكرتير المساعد إدارة المتابعة بالمحافظة والرصد البيئي بالمرور بشكل مفاجئ وبصفة مستمرة على جميع محلات الجزارة الموجود على مستوى أحياء المحافظة.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كلف بأن يكون ذبح الأضحية للمواطنين خلال أيام العيد مجانا داخل المجازر الحكومية؛ وذلك بالمجزر الآلي للحوم بالعامرية، ومجزر أبو قير، موجها المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة المحيطة بهم.

جاء المرور؛ بحضور اللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزة ثان، وزينب عثمان مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، ومحمد رافت مدير عام الشؤون الإدارية بالمحافظة، وعادل جابر مدير إدارة الرصد البيئي، والجهات التنفيذية والمعنية.