قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تدريب الخريجين والشباب على اختراق سوق العمل، يعتبر السند الرئيسي والداعم الأساسي لعملية التشغيل، مشيرًا إلى أن أهداف عملية الإنتاج في استراتيجية التنمية المستدامة لن تتحقق كما ينبغي إلا إذا انضم إليها التدريب كعنصر أساسي، وأن هذه الرؤية تعكس أو تفسر أسباب اهتمام وزارة القوى العاملة بقطاع التدريب.

وتابع قائلا في تصريحات لـ"الوطن": "بدأنا نجني ثمار وضع هذه الاستراتيجية، بعد أن قمنا بتوقيع بروتوكول مع صندوق التدريب لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وكانت البداية الفعلية بـ7 مراكز تدريب، وتطوير ورشتين بكل مركز بالمعدات، كما تسلم مركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ويضم أحدث 10 ورش مجهزة بأحدث المعدات التدريبية والتقنية لتأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات التشييد والبناء والتركيبات الكهربائية، والمحارة، والسيراميك، والسباكة الصحية، والبناء، ونجارة وحدادة المسلح، والشدة المعدنية، كما أننا بصدد تطوير مركز تدريب مهنى الكوثر بمحافظة سوهاج، على مهن الفندقة السياحي، وافتتاح مركز تدريب مهني أشمون بمحافظة المنوفية قريبًا.

وأضاف سعفان، أننا نعول على التدريب خلال العام المقبل لأنه هو مستقبل التشغيل ولذلك صدرت تكليفات بضرورة التواصل المستمر بين العاملين في قطاع التدريب وبين مديريات القوى العاملة لتخريج شباب مدرب وجاهز لسوق العمل.