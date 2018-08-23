يحتفي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل باسم "أيقونة الأدب والسينما السورية الأديب الراحل الكبير حنا مينه" الذي وافته المنية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويعرض خلال الاحتفالية الفيلم الوثائقي "الريس" وهو أحدث فيلم أنتجته المؤسسة السورية العامة للسينما قبل أشهر قليلة من رحيله وهو من إخراج نضال قوشحة.

ويقيم المهرجان ندوة حول أثر الأديب الراحل في الثقافة السورية ودوره في نقل الأدب المكتوب إلي شاشة السينما، كما يشارك في الندوة مراد شاهين مدير عام المؤسسة السورية العامة للسينما، و الفنان دريد لحام، والفنانة سلمي المصري، والمخرج باسل الخطيب ومخرج الفيلم نضال قوشحة.

ويشار إلى أن حنا مينه صاحب المكانة الأدبية الكبيرة رحل بعد حياة حافلة بالكد والشقاء والعمل والشهرة حيث مارس العديد من المهن قبل أن يكون كاتبا، فعمل أجيرًا في محل حلاقة ثم كاتب عرائض ثم بحارًا إلى أن نشر روايته الأولى "المصابيح الزرق".

ونقلت السينما خمس روايات له كلها من إنتاج المؤسسة العامة للسينما "اليازرلي" من إخراج قيس الزبيدي ، و"بقايا صور" لنبيل المالح، ثم "الشمس في يوم غائم" و"آه يا بحر" المأخوذة عن رواية الدقل، وهما من إخراج محمد شاهين، وأخيرا "الشراع والعاصفة" للمخرج غسان شميط.

وقدمت الدراما التلفزيونية من أعماله ثلاثة روايات هي "نهاية رجل شجاع"، الذي يعتبر عملًا مفصليًا في تاريخ الدراما العربية، وكذلك "بقايا صور" وهما من إخراج نجدة آنزور، ثم رواية "المصابيح الزرق" للمخرج فهد ميري.

ونالت رواياته العديد من الجوائز الأدبية الهامة في سوريا والعالم منها جائزة الأدب في ايطاليا، و جائزة اتحاد الكتاب العرب في مصر، و كذلك وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، كما ترجمت رواياته لـ 19 لغة عالمية أبرزهم "الإنجليزية، الفرنسية، اليونانية، الايطالية، النرويجية، الروسية".