شن وليد منصور، منتج فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، والذي يُشارك في موسم عيد الأضحى، هجومًا عنيفًا على الفنان محمد رمضان، بطل فيلم "الديزل"، قال فيها إن الأخير أرسل رسائل نصية إلى الصحفيين، عبر الهواتف المحمولة، بأن "الديزل" حقق أعلى إيرادات.

وقال "منصور" في تصريح لـ"الوطن"، إنه فوجئ بأن محمد رمضان، يرسل رسائل للصحفيين، يتهمه بإعلان إيرادات مغلوطة عن الأفلام المشاركة في عيد الأضحى، الأمر الذي أثار غضبه، قائلًا: "رديت عليه عبر صفحتي الخاصة على فيس بوك .. واعتقد إني مش هقول كلام أكثر من كده لأنه ميستاهلش.. والإيرادات ستزيد اليوم".