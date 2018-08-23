في أول رد فعل على تدوينة منتج فيلم "البدلة" وليد منصور، والتي أكد فيها أن فيلمه هو الذي احتل صدارة الإيرادات وليس فيلم "الديزل"، للنجم محمد رمضان، قال أحمد السبكي منتج فيلم "الديزل"، إن محمد رمضان متفوق على فيلم "البدلة" بدليل الإيرادات، مضيفًا: "رمضان نمبر 1 في السوق ولا يحتاج لفعل شيء أو حيل ليثبت ذلك".

وأضاف "السبكي" لـ"الوطن"، أن الإيرادات المنشورة هي الصحيحة وكيف يتم التلاعب فيها، وما قاله وليد منصور ليس له أساس من الصحة، ووليد منصور ليس منتجًا ولا يفهم في الإنتاج وهو مجرد "عرضحلجي".

كان المنتج وليد منصور كتب على صفحته بـ"فيس بوك" قائلا: رسالة موجهة مني المنتج وليد منصور إلى شخص (...) وصلني إنك بتبعت رسائل من تليفونك الشخصي تتهمني فيها بتغيير أرقام الإيرادات، مكنش نفسي أرد على (..) علشان مخرج العمل ومنتجه أصدقاء محترمين بس انت زودتها قوي يا (..).

وأضاف "إرتاح يا (..) محدش هيصدقك عمرك ما كنت رقم 1 في الإيرادات".

وتابع: "عمرك ما كنت أحد نجوم الصف الأول، وانت عارف إن السبب إن فنك هابط يا (..)، وملامحك للأسف متعرفش تعمل غير دور المدمن أو البلطجي أو إرهابي أو حرامي"، مستكملا "أنا كان نفسي متكلمش عنك لإنك أصلاً بالنسبالي وبالنسبة لكل الشعب الراقي المحترم أكذوبة، وانت عارف كويس إن أفلامك طول عمرها بتفشل قدام النجوم المحترمه زي السقا وعز وتامر وأستاذ عادل إمام".

واستطرد "نصيحة يا (..) روح اتمرن تمثيل بدال ما انت أداءك واحد في كل أدوارك يابني انت طبعاً انت هتموت عشان مش عارف تشتري ڤيوز زي أغانيك الهابطة، فمفضوح أوي قدام الغلابة اللي مصدقينك اللي بينقرضوا واحد ورا التاني يا (..).

واختتم حديثه قائلاً: "قسماً بالله لو لقيتك بتهرتل على أي حد تاني هيكون ردي أعنف من كدة، وأصلاً أنا لسه مخلصتش ردي انت هتموت من الغيظ عشان "البدلة" علم عليك ولسه هنعلم أكتر وانت عارف هتتمسخر ازاي الفترة اللي جايه زي ما اتمسخرت فكل أفلامك اللي فاتت".