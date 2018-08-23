شهد مسرح ممشى النصر، بالغردقة، مساء الأربعاء، عرض مسرحية ولاد البلد، والتي يستمر عرضها طوال أيام بدءًا من اليوم 22 أغسطس وحتى 24 أغسطس 2018، وتأتي ضمن احتفالات البحر الأحمر بعيد الأضحى المبارك، ويتناول العرض قضايا عديدة من خلال لوحات فنية واسكتشات تناقش الوضع الذى تمر به البلاد.

وأكد عبدالله أن محافظة البحر الأحمر تشهد خلال أيام عيد الأضحى المبارك جو مليء بالسعادة والفرح وأن مدينة الغردقة تستقبل عددا كبيرا من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بالعيد.

وأعرب عبدالله عن سعادته بنجاح مسرحية "ولاد البلد"، ولاقى العرض إقبالاً جماهيريًا لافتًا من أهالي المحافظة خلال عرضه لأول مرة بقصر ثقافة الغردقة، ومؤكدة ضرورة استمرار عرض المسرحية على ممشى طريق النصر طوال أيام العيد.

يذكر أن مسرحية "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إخراج الفنان محمد شرقاوي وتأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من الشباب الفنانين.