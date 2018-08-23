دعت لجنة شعبية فلسطينية، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وضع "حلول واقعية" للأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006.

وجاء ذلك في بيان صادر عن جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة (غير حكومية).

وقال البيان إن "قطاع غزة يعيش واقعًا إنسانيًا خطيرًا ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل غياب حلول عملية وفِي ظل استمرار حصار الاحتلال (إسرائيل)".

وأضاف أن "التحذيرات الدولية تجاه غزة يجب أن تترجم إلى مشاريع عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح أن استمرار الأوضاع الإنسانية والإقتصادية بالتدهور "يعني أنه بحلول العام 2020 سيكون من المستحيل الحياة في قطاع غزة إذا لم يتم تدارك الأزمات بشكل سريع"، ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه "ممارسة ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لينهي حصاره غير القانوني وغير الإنساني".

وأمس الأربعاء، حذرت الأمم المتحدة، من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة، والتحذير الأممي جاء على لسان روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، التي كانت تتحدث لأعضاء مجلس الأمن بجلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط.

وقالت ديكارلو، في إفادتها لأعضاء المجلس: "هناك تهديدات باندلاع حرب جديدة في غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع".

يذكر أن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يواجهون ظروفًا إنسانية واقتصادية قاسية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.