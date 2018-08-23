تمكنت الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية، اليوم، من السيطرة علي حريق شب بإحدى الغرف بسكن التمريض بمستشفى دمنهور التعليمى.

تلقى اللواء حمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بتلقى بلاغ بنشوب حريق بسكن الممرضات بالمستشفىالتعليمى بدمنهور.

انتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، ورجال الحماية المدنية، لمكان الحريق وتبين نشوب حريق بإحدى غرف سكن الممرضات بمستشفي دمنهور، بسبب ماس كهربائي.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، باستخدام 4 سيارات إطفاء دون حدوث إصابات، وتحرر محضر بالحريق وجار العرض على النيابة العامة.