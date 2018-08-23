تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مهرجان "بينا الأول" الذي تنظمه مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى"؛ لدعم وتمكين أبناء دور الرعاية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لدمجهم في المجتمع والمشاركة في كل المجالات الاجتماعية.

ويهدف المهرجان لاكتشاف الموهوبين في مجالات التمثيل والغناء، وثقل مواهبهم وتطوير أداوتهم الفنية، وتكوين فريق للغناء والمسرح والكورال، بعد اختيار الموهوبين منهم من خلال ورش متخصصة؛ ليكونوا قادرين على التمثيل المحلي والدولي.

وتتضمن شروط المسابقة تقديم عرض مسرحي لا يقل عن 20 دقيقة، ولا يزيد عن 45 دقيقة على "سي دي" باستخدام أدوات بسيطة يشارك فيها عدد لا يقل عن 3 أبناء، على أن يحافظ العرض على الآداب العامة والذوق العام، ألا يتناول العرض موضوعات سياسية أو دينية، أن يعتمد العرض على المبدعين من داخل الدور.

وتشمل تقديم عمل غنائي جماعي كورال، وتقديم عدد من الأصوات الفردية لأغنية واحدة، وستقدم جوائز مالية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع المهرجان.

وأكد أحمد عباس مدير مبادرة "بينا"، أنه بالفعل تقدم للمسابقة فرق من جميع دور الرعاية الاجتماعية بمحافظات "القاهرة – الجيزة - الإسكندرية"، وسيتم اختيار أكثر العناصر الموهوبة في المجالات السابقة لتدريب وتكوين فريق مسرح وكورال "بينا"، بعد الانتهاء من المهرجان وتحديد الفرق الفائزة والمواهب المتميزة.