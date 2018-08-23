عاد خط اتصال المواطنين بمركز النداء الآلي للخدمات الطارئة بوزارة الصحة والسكان "137"، صباح اليوم، إلى العمل بعدما توقف بشكل مؤقت قبل أن يعود للعمل مرة أخرى.

وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في وزارة الصحة، في تصريحات لمحرري الشؤون الصحية، إن العمل في استقبال اتصالات المواطنين على رقم "137" تعطل، بسبب عطل في السنترال، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تتلقى اتصالات المواطنين على الخط البديل رقم 16474 حتى عودة عمل الرقم الأصلي.

وقدم الخطيب اعتذاره للمواطنين عن العطل الذي حدث في الرقم، مشددا على أنه كان خارج عن إرادة الوزارة، وأن الخط يعمل بكامل طاقته حاليا. ويوفر المركز نحو 33 خدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، بدءًا من التنسيق مع المستشفيات لمعرفة الأسرة الخالية في الرعايات المركزة لتحويل المرضى لها، وصولاً إلى حضَّانات الأطفال.

ويقدم المركز خدمات توفير أسرة عناية للأطفال، والجراحة، والحروق، والصدر، والعزل، والقلب، والكبد، والكلى، والمخ والأعصاب، بالإضافة للغسيل الكلوي للطوارئ، والحضانات بجهاز تنفس، وجراحة، وعلاج ضوئي، وخدمات نقل الدم، والأكسجين، وسرير بقسم العظام، والشكاوى.