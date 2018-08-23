أعلنت بعثة وزارة التضامن الاجتماعي في مكة، أن عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة، تمت فجر اليوم، بالنسبة للحجيج من المتعجلين، وصباح غد للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمي الجمرات في منى.

وأكدت بدء خطة تفويج بعض الحجيج للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وتفويج البعض الآخر من مكة للقاهرة وهي الأفواج التي قامت بزيارة المسجد النبوي، وسجلت غرفة العمليات للبعثة حالة الوفاة الرابعة، بسبب هبوط في الدورة الدموية إضافة إلى متابعة 6 حالات مرضية تتلقى الغسيل الكلوي.

وتابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال إجراء اتصالات تليفونية دائمة، ومستمرة منذ بدء من وقفة عرفات حتى اليوم، برئيس البعثة للاطمئنان على حالة حجاج الجمعيات الأهلية، والتأكد من الخدمات المقدمة لهم بدءًا من توفير وسائل الانتقال حتى الإقامة في المخيمات بعرفات ومنى.