قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة التضامن الرسمية، إنه جرى تصعيد 12445 ألف حاج من الجمعيات الأهلية إلى عرفات على أفواج متتالية من مقر إقامتهم بمكة المكرمة من خلال 270 باص بخلاف 12 باص احتياطي مع تخصيص باصات للمرضى وأصحاب الأعذار المرضية الذين يعانون من مشاكل صحية.

وأكد عبد الموجود، أنه جرى تسكين الحجاج في عرفات على 6 مكاتب للخدمة "المطوفين" طبقا لخطة التسكين الموضوعة سلفا من قبل إدارة بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أنه الحجاج سيقومون بالنفرة غدا الاثنين إلى المزدلفة ومنها إلى منى، موضحا أنه بعد الوقوف بعرفات سيتم نقل الحجاج من خلال الباصات المخصصة لهم من المزدلفة إلى مكة بعد قيامهم بتوكيل ذويهم لرمي الجمران بالإنابة عنهم ضمن التيسيرات التي تقدمها البعثة لكبار السن والمرضى وأصحاب الأعذار مع توفير وجبات لهم خلال فترة إقامتهم بمكة.

ولفت إلى التنسيق مع المؤسسة القومية لمطوفي حجاج الدول العربية بشأن مراجعة كافة التعاقدات والخدمات لضمان جودة تقديمها من أكبر المطوفين.

ووجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اتصال هاتفي لرئيس البعثة بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطة تصعيد الحجاج والمتابعة المستمرة لهم خلال فترة المشاعر.

وقالت والي، في بيان إنه جرى التنسيق مع بعثة الأوقاف المرافقة لحجاج الجمعيات بتكثيف الندوات الدينية خلال فترة المشاعر وعمل خطة عمل لتوزيع كافة الوعاظ على جميع مكاتب الخدمة المقيم بها الحجاج الجمعيات لضمان تلقي الجميع الرسالة الدينية الصحيحة المتعلقة بالمشاعر، لافتا إلى أنه جرى تخصيص الرقم (00966563593425) لتلقي مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.