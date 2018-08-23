طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بفرض عقوبات على إسرائيل، حتى اعترافها ووفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد عريقات أن الإعلان عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، والتزام الحكومة الإسرائيلية بالتوسع الاستعماري والفصل العنصري، هو حصيلة التشجيع الأمريكي لانتهاكات إسرائيل،وفقا لما كرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الامتناع عن إدانة مثل هذه الخطط الاستعمارية غير القانونية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، إنما يزود تل أبيب بالخط الأخضر لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي التي تهدد السلام والأمن في المنطقة، وطالب عريقات بوضع إسرائيل موضع المساءلة والمحاسبة، مشيراً إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.